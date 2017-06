VIDEO: Symbolica komt tot leven in Efteling

Loonse gemeenteraad vindt zorgen burgers over afvalbeleid terecht

8 juni KAATSHEUVEL - Donderdagavond besprak de Loonse gemeenteraad het nieuwe afvalinzamelingsplan in een opiniërende vergadering. De fracties gingen met name in op de vele vragen die de inwoners op sociale media stellen. Volgens alle fracties is communicatie het sleutelwoord om op één lijn te komen met de burger.