VIDEO: Yvonne's sprookje wint in verhalenwedstrijd van de Efteling

In de jury zaten onder meer prinses Laurentien en kinderboekenschrijver Paul van Loon. Zij bogen zich over de 2.800 inzendingen. Veertien verhalen werden uitgekozen; die zullen op de een of andere manier tot inspiratie dienen voor een nieuwe bundel verhalen voor de Efteling, De Sprookjessprokkelaar deel II. Dat moet in mei 2018 in de winkel liggen. Dan is ook pas duidelijk welke elementen uit het sprookje van Yvonne overgenomen worden, het thema of de karakters bijvoorbeeld.