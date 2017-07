Vliegende Hollander ontruimd vanwege stilvallen attractie

Efteling krijgt geen gelijk van rechter: 21 procent btw op parkeerkaarten blijft

21 juli KAATSHEUVEL – Een kleine domper voor de Efteling. Het attractiepark in Kaatsheuvel moet de komende tijd gewoon 21 procent van de inkomsten uit parkeerkaarten blijven afstaan. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag besloten. De Efteling is het daar niet mee eens en beraadt zich op vervolgstappen, laat een woordvoerder weten.