Vrouw geeft kindje (4) 'tiental klappen in gezicht' bij Efteling

Straks toch Symbolica in? Rol­stoel­ge­bon­den Annemarie gaat in gesprek met de Efteling

20 juli KAATSHEUVEL - Kunnen mensen in een rolstoel straks toch beleven hoe het is om in de nieuwe attractie Symbolica te zitten? Annemarie Verbunt uitte afgelopen week kritiek op de Efteling, omdat ze de attractie niet in kon. Nu is ze uitgenodigd om mee te denken aan een oplossing.