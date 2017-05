Vrouw gewond door botsing op slagboom Loon op Zand

Fairytale Festival in Kaatsheuvel weer groter

28 april KAATSHEUVEL - Het inmiddels bekende Fairytale Festival in Kaatsheuvel groeit maar door. De derde editie op zaterdag 6 mei is uitgebreid met een vierde podium. ,,Een compleet nieuwe stage waar we de wensen van onze bezoekers uit laten komen", kondigt Stephan van Halewijn van Blue Ocean Events aan.