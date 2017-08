Waalwijkse snelheidsduivel kreeg terecht gedragscursus

Hoogbejaarde vrouw rijdt auto de sloot in bij Kaatsheuvel

29 augustus KAATSHEUVEL - Een hoogbejaarde vrouw is dinsdagmiddag rond 12.30 met haar auto in de sloot terecht gekomen. De vrouw zou op de Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel haar auto willen keren toen het misging. De bejaarde vrouw reed iets te ver achteruit en schoof met de kont van haar auto de sloot in.