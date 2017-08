100 kilometer per uur waar je 60 mag: 11 bestuurders op de bon in Hedel

Geslaagde Paardendag in de Bommelerwaard

19 augustus AMMERZODEN - Voor de vierde keer is het bestuur van de Bommelerwaardse Paardendag er in geslaagd om zaterdag een succesvol paardenevenement te organiseren. In en rondom de manege van Paardensportvereniging De Gelderse Boys in Ammerzoden zijn er wedstrijden voor 150 ruiters, die lid zijn van de Loevenstein Ruiters uit Poederoijen, Rodichem uit Brakel en De Gelderse boys uit Ammerzoden.