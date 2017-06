38 bekeuringen voor rijden over vluchtstrook langs file bij Waardenburg

UPDATE Man uit Kerkdriel rijdt 41 jaar zonder rijbewijs; inzittende gooit met puin bij aanhouding

15:11 KERKDRIEL - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 55-jarige automobilist aangehouden die onder invloed met zijn auto op een betonblok aan de Sint Annatroonstraat in Kerkdriel was gereden. Een mede-inzittende werd opgepakt omdat hij puin gooide naar de agenten.