Ammerzodenaar in hoger beroep vrijgesproken van aanrijden Poolse vrouwen

Na een avondje stappen reed de jongeman twee Poolse vrouwen aan die bij hem in de auto hadden gezeten. Naar eigen zeggen moest hij vluchten voor twee mannen op een scooter die de wagen in wilden en mogelijk met een mes zwaaiden. Toen hij in volle vaart achteruit reed, raakte hij de vrouwen. Hij sleurde het 28-jarige Poolse slachtoffer bijna honderd meter mee.

Hij zei dat hij niks heeft gemerkt. Volgens het hof was de Ammerzodenaar zo in paniek dat het ongeluk hem niet te verwijten valt. In juridische termen heet dat noodweerexces.