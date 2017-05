Auto in Kerkdriel gaat volledig in vlammen op

Engelse marinier het gezicht van dodenherdenking in Velddriel

4 mei VELDDRIEL - ‘Laten we de bevrijders waarderen. En zij die hun leven lieten in de strijd. Blij dat we in vrede mogen verkeren. En dankbaar mogen leven in vrijheid’. Het is de laatste episode van een gedicht dat de 11-jarige Mels Bouman voorlas tijdens de dodenherdenking op de begraafplaats in Velddriel.