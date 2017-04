Bouwvakker gewond bij ongeval op bouwterrein in Hedel

Gebouw Ratjetoe in Rossum is gered, maar nu nog huurders

6 april ROSSUM - Gebouw Ratjetoe op de hoek Koningstraat-Schoolstraat in Rossum wordt na een flinke opknapbeurt zondag 9 april officieel heropend. Het is de Oranjevereniging Rossum die zich over de vroegere kleuterschool heeft ontfermd.