Brandweer ondervindt problemen bij blussen brand in schuur Velddriel

De brandweer rukte massaal uit voor de schuurband, maar kon eenmaal ter plaatse geen water uit de nabijgelegen sloten halen. Die stonden door de droogte nagenoeg leeg. Ruim een kwartier nadat de eerste eenheid ter plaatse was, was er water. Dat was van een slot honderden meters verderop gehaald. Om de brand te blussen heeft de brandweer de zijkant van de schuur met een shovel moeten opentrekken.

Hoe de brand in de schuur is ontstaan, is onduidelijk. Ook is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen. Een paard dat in de wei voor de schuur stond, is daar weggehaald. Het dier stond namelijk volop in de rook.