Directeur Rijksmuseum opent kunstmarkt Heerewaarden

Militairen kijken vreemd op: granaat in Hedelse tuin blijkt oude glazen fles

19 mei HEDEL - Het is zwart, heeft een diameter van acht centimeter en is zo'n 25 centimeter lang. Dat moet een granaat zijn, dachten Vincent en Chantal uit Hedel donderdagmiddag toen ze een vreemd voorwerp vonden in een put in hun achtertuin. Een politieagent vermoedde hetzelfde en dus stond er vrijdagochtend vroeg een peloton van vier militairen en twee agenten in hun tuin.