File na ongeluk op A2 richting Den Bosch lost op; chauffeur bekneld bij kettingbotsing op A59

Tom van Engelen is lijsttrekker D66 in gemeente Maasdriel

18 juni MAASDRIEL - Tom van Engelen is verkozen tot D66-lijsttrekker in Maasdriel bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018. D66 doet voor het eerst sinds het ontstaan van de gemeente in 1999 mee aan de raadsverkiezingen.