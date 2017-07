Kerkdrielse band The Streets wint publieksprijs The Clash of the Cover Bands

KERKDRIEL – De Kerkdrielse band The Streets heeft zaterdagavond de publieksprijs in de finale van de Benelux-editie van The Clash of the Cover Bands gewonnen in Paradiso Amsterdam.

Aan de wedstrijd deden negen coverbands mee, waaronder ook de Joe Cover Band uit Eindhoven. Uiteindelijk kwam de Kerkdrielse formatie als publieksfavoriet uit de bus. Winnaar van de algehele wedstrijd was In The Name Of.

De bands deden mee aan de wedstrijd ‘The Clash of the Cover Bands, Only Road to Paradiso’, de negen kandidaten mochten zaterdagavond dan ook het podium van Paradiso in Amsterdam betreden.