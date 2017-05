Kind stopt hondje in afvalcontainer in Rossum; brandweer schiet te hulp

Van Alles Wa verkast naar Heerewaarden

16 mei ROSSUM/HEEREWAARDEN - In Dorpshuis De Parel in Rossum kregen ze afgelopen vrijdag en zaterdag de lachers op hun hand. Komend weekend, op zaterdag 20 mei, spelen de acteurs van toneelgroep Van Alles Wa hetzelfde stuk nog een keer, maar dan in Dorpshuis De Vrijheid in Heerewaarden.