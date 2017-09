Man die jongetje uit Kerkdriel (11) via Minecraft verleidde tot webcamseks hangt werkstraf boven het hoofd

Zaltbommel maakt weer bezwaar bij buurgemeente Maasdriel over Schoofbandweg

31 augustus ZALTBOMMEL - Op het gemeentehuis in Kerkdriel is opnieuw een zienswijze binnengekomen van burgemeester en wethouders van Zaltbommel. En weer gaat het over de Schoofbandweg in Rossum.