Marco (32) doodsbang met jonge kinderen op stuurloos schip in Venetië

WELLSEIND – Alsof hij in een horrorfilm zat. Zo voelde de 32-jarige Marco zich, toen hij met zijn vrouw en drie jonge kinderen een zowel letterlijk als figuurlijk stormachtige tocht meemaakte op een toeristenboot. Vanwege het extreme onweer raakte de boot een kwartier lang stuurloos. ,,We waren echt superbang dat de boot om zou slaan”, zegt de jonge vader uit Wellseind (Maasdriel) tegen het Brabants Dagblad.

Marco en zijn gezin stapten donderdagmiddag rond vier uur vanaf Venetië op een boot, die richting het vasteland van Lido zou vertrekken. Er was plek voor zo’n tweehonderd toeristen. ,,Het was toen nog niet zo’n heel slecht weer. Het regende wel, maar we konden gewoon veilig vertrekken, vond de schipper.”

Onderweg merkte Marco aan alles dat er iets niet klopte. ,,Ik zag overal politiebootjes varen en hoorde een heel vreemd geluid. Het was een ongekend harde, brommende suis. Alsof de schipper vol gas gaf, maar de boot helemaal niet meer onder controle had."

Stuurloos

Het vermoeden van Marco bleek te kloppen. Als gevolg van het extreme weer raakte de boot stuurloos. ,,Iedereen raakte in paniek. Het voelde alsof we geen kant op konden. Er kwam ook nog eens water binnen op de boot. Hierdoor ging iedereen onder een bepaalde overkapping schuilen.”

Quote Wat gebeurt er als we omslaan? Mijn kinderen kunnen geen van allen zwemmen

Doordat er veel druk op een bepaald punt kwam te liggen, waren de mensen bang dat de boot om zou slaan, vertelt Marco. ,,Ik probeerde rustig te blijven voor mijn kinderen. Zij moeten niet de indruk krijgen dat er iets ergs kan gebeuren. Maar het schiet natuurlijk wel de hele tijd door je hoofd: wat gebeurt er als we omslaan? Mijn kinderen kunnen geen van allen zwemmen.”

Oorlogsgebied

Na ongeveer een kwartier kreeg de schipper het stuur 'gelukkig weer' onder controle. De boot kwam - na een weliswaar onstuimige tocht - veilig en wel aan op Lido. ,,We mogen van geluk spreken dat het zo is afgelopen. Dit had heel anders voor ons kunnen eindigen. Eén keer en nooit meer, dit.”

Terug op de camping is voor Marco en zijn gezin de ellende nog niet over. Het onweer heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Overal zijn bomen omgevallen en huisjes vernield.

,,Onze camping lijkt wel een oorlogsgebied”, zegt Marco. ,,De schade is enorm. Veel mensen worden vandaag of morgen opgehaald door de ANWB, omdat ze geen kant meer opkunnen. Gelukkig is onze camper bespaard gebleven. Wij kunnen zondag dus gewoon vertrekken richting het Gardameer, hopelijk wordt het weer daar ook weer beter.”

Quote Onze camping lijkt wel een oorlogsgebied

Meerdere doden

Het noodweer in Italië heeft de afgelopen dagen meerdere mensenlevens geëist. De ANWB kreeg bovendien nog tientallen meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers die autoschade hadden na een zware hagelbui bij het Gardameer.

Van de ongeveer vijftig Nederlandse gezinnen die via Neckermann Reizen en Vrij Uit Autovakanties staan, zijn inmiddels zo'n twintig gezinnen geëvacueerd. Zij werden ondergebracht in hotels, sporthallen of kerken in de buurt wegens de dreiging van omvallende bomen.

De helft van hen is inmiddels richting huis gegaan omdat hun vakantie er toch al op zou zitten. De anderen wachten tot de boel weer is opgeruimd.

Grote hagelstenen