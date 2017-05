Meer maatregelen op het water? Dat is niet zo simpel als het lijkt

WELL - Een pleidooi voor meer maatregelen na het ongeval van afgelopen zaterdag op de Maas bij Well waarbij een 14-jarige jongen uit Helmond om het leven kwam. Het lijkt zichzelf te wijzen op het water, maar niets is minder waar. Regeltjes te over en dan is er altijd nog de factor menselijk gedrag.

1 Hoe is het eigenlijk geregeld op het water?

Net als de weg is het water in Nederland onderverdeeld in vakken met wisselende snelheden. Met dat verschil dat op de weg bijna alle bestuurders (alleen fietsers niet) over een rijbewijs moeten beschikken en er meer houvast is via belijning, stoplichten, eenduidige voorrangsregels en een vaste rijrichting. Is je vaartuig niet langer dan 15 meter en gaat-ie niet harder dan 20 kilometer per uur, dan kun je zo het water op. En anders - dat geldt bijvoorbeeld voor waterscooters en jetski's - moet je een vaarbewijs halen. Dat kan binnen een dag. Het vaarbewijs wordt uitgegeven door het CBR.

2 Hoe hard mag je dan precies?

Dat varieert van 6 tot 20 kilometer per uur. Daarnaast zijn er in heel Nederland zogenaamde snelvaargebieden benoemd, waar harder gevaren mag worden. Sterker nog, daar geldt geen maximum meer. Die gebieden worden aan de waterkant met borden aangegeven. Snelvaren mag alleen als je ouder bent dan 18 jaar, een vaarbewijs bezit, je vaartuig voorzien is van een registratienummer en je voorkomt dat andere watergebruikers worden gehinderd of in gevaar worden gebracht.

De Maas tussen Grave en de Biesbosch kent verschillende van deze snelvaargebieden met ook weer afgebakende waterski-mogelijkheden. Soms slechts 2,2 kilometer lang, soms 21 kilometer lang (Ammerzoden-Keizersveer).

Op de Waal mag grotendeels harder dan 20 kilometer per uur gevaren worden, maar die is een stuk minder aantrekkelijk voor watersporters. Dat heeft te maken met de drukke beroepsvaart, de slechtere waterkwaliteit en de sterke stroming.

3 Wie gaat er eigenlijk over het water?

In het geval van de Maas bij Well is Rijkswaterstaat de baas. De gemeente kan in overleg met de provincie en het waterschap plaatselijke regels opstellen. Burgemeester Van Kooten van Maasdriel bekijkt deze week met de brandweer of de gemeente maatregelen kan treffen om bezoekers van de Maas te waarschuwen voor het zwemmen in de rivier.

Toezicht en handhaving liggen behalve bij de politie bij Rijkswaterstaat (grotere wateren), provincie en waterschap (regionale en lokale vaarwegen).

4 Waarom niet alle vaarders verplichten tot een vaarbewijs?

De beroepsvereniging van binnenvaartschippers zou het graag zien. En de waterpolitie heeft het ook bepleit na een ongeval met een speedboot in Appeltern in 2005, waarbij een meisje uit Veghel om het leven kwam. Bij het Watersportverbond zijn ze er niet van overtuigd dat een vaarbewijs de veiligheid werkelijk vergroot en wijzen ze op het lage aantal ongevallen op het water.