Mega-geitenstal in Rossum van de baan

The Streets zijn uit de brand en pakken publieksprijs tijdens The Clash of the Coverbands in Paradiso

9 juli AMSTERDAM - (Hard)rockcoverband The Streets uit Kerkdriel heeft zaterdagavond tijdens de finale van de twaalfde editie van The Clash of the Cover Bands in Paradiso alles uit de kast gehaald om zo hoog mogelijk te eindigen. De U2-coverband In the name of uit Spijkernisse ontving de Vakjuryprijs, echter de minstens zo prestigieuze Public's Favorite Award was voor The Streets.