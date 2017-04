Meningen inwoners Maasdriel over herindeling lopen uiteen

,,Ik zag laatst een bus op de Van Heemstraweg rijden met daarin alle ambtenaren van Maasdriel en Zaltbommel. Ze hadden het best naar hun zin. Maar er was iets geks: de bus had twee sturen en twee chauffeurs, eentje uit Zaltbommel en eentje uit Maasdriel. Inhalen ging niet want de bus zwabberde van links naar rechts over de weg.." Met deze anekdote begon Gerrit Verkuil uit Alem dinsdagavond zijn betoog op de Maasdrielse inspreekavond over de bestuurlijke toekomst van de Bommelerwaard. Hij is groot voorstander van herindeling, want alleen een ambtelijke fusie leidt volgens hem alleen maar tot ongelukken. In zijn anekdote rolt de bus met dubbele besturing uiteindelijk dan ook van de dijk.