Militairen kijken vreemd op: granaat in Hedelse tuin blijkt oude glazen fles

HEDEL - Het is zwart, heeft een diameter van acht centimeter en is zo'n 25 centimeter lang. Dat moet een granaat zijn, dachten Vincent en Chantal uit Hedel donderdagmiddag toen ze een vreemd voorwerp vonden in een put in hun achtertuin. Een politieagent vermoedde hetzelfde en dus stond er vrijdagochtend vroeg een peloton van vier militairen en twee agenten in hun tuin.

Het gezin moest binnen wachten tot de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) de granaat voorzichtig uit de grond had gehaald. Maar de koffie was nog niet afgekoeld of een militair kwam al binnenwandelen met het voorwerp. ,,Dit is hem dan'', zei hij lachend.

Reden voor voorzichtigheid of paniek was er dan ook niet. De experts zagen al snel dat het niet om een echte bom ging uit de oorlog, ook al leek het voorwerp er van boven verdacht veel op.

Volledig scherm De 'granaat'. © Chantal de Bruijn

Donkere klei

,,Het bleek een fles, die misschien ook wel uit de Tweede Wereldoorlog komt'', zegt Chantal de Bruijn. ,,Maar hij leek er wel heel veel op.'' De fles heeft een vorm die je nu niet veel meer ziet. Hij is van glas en waarschijnlijk is er donkere klei in gekomen, die ook de kleur verdacht veel laat lijken op een granaat.

Achteraf is het misschien maar goed ook dat het geen explosief was. Bij het uitgraven van de kuil - het stel wilde een rekstok voor hun dochters neerzetten - sloeg man Vincent een paar keer hard met zijn schep op het voorwerp. ,,Je weet natuurlijk niet wat erin zit'', legt Chantal uit. ,,Gelukkig schrikken we niet zo snel. We maakten er eigenlijk meer een grapje over.''

Dochtertjes boos

De EOD vond het niet erg. ,,We komen liever drie keer voor niets, dan één keer te laat'', zei een militair tegen Chantal. Ze konden er nu vooral om lachen. De enige die achteraf echt balen van al het gedoe zijn de dochters Sienna (7) en Loïs (5). Chantal: ,,Die waren boos: is die rekstok nou nog niet af? Hopelijk lukt dat nu zaterdag.''