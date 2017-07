N831 bij Hedel dicht vanwege wateroverlast

Afscheid nemen van basisschool met musical ‘Niet te filmen’.

10 juli VELDDRIEL - Heel vaak komt dit gezegde,‘niet te filmen’, langs in vele gezinnen. Groep 8 van de Deken Wehmeijerschool in Velddriel brachten dit gezegde maandagmiddag 10 juli in praktijk in de ‘TisNie’ filmstudio met een schitterende musical in de aula van de basisschool voor gasten van de zonnebloem Oud Maasdriel, leerlingen en vele oud- leerlingen van de school die zomaar kwamen kijken.