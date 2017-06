Na veertig jaar zonder rijbewijs tegen betonblok in Kerkdriel

Toon Holtappels (84) overleden

24 juni KERKDRIEL - In zijn appartement in Kerkdriel is zaterdagmiddag Toon Holtappels op 84-jarige leeftijd overleden. Nadat hij eerst drie jaar als onderwijzer in Engelen had gewerkt werd Toon in september 1962 hoofd van de Odradaschool in Alem. Hij bleef dat tot aan zijn pensionering in 1988.