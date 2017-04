OM eist 160.000 euro winst terug van hennepteler in Rossum

ROSSUM/ ARNHEM - Het openbaar ministerie (OM) in Arnhem eist dat een 38-jarige man de in 2014 gemaakte winst van een illegale hennepplantage in Rossum gaat terugbetalen. Het OM rond het bedrag af op 160.000 euro. Zo hoorde de wietteler tegen zich eisen na hoger beroep bij het gerechtshof. In augustus was de man al veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Daartegen ging hij niet in beroep.



De 38-jarige man, die nu in Creil in de Noordoostpolder woont, houdt vol dat hij nooit een behoorlijke oogst heeft gehad. Samen met een vriend uit startte hij de kwekerij in een loods bij een huurwoning aan de Hogeweg in Rossum. Zijn 26-jarige compagnon kwam in januari 2014 om het leven bij een verkeersongeluk in Creil. Toen is hij alleen doorgegaan met de hennepkwekerij.



In april 2014 deed de politie een inval, na een anonieme tip. Het bleek een professioneel opgezette plantage. De mannen hadden een halve ton geleend voor allerlei technische snufjes en grote aggregaten. ,,Als ik die niet terugbetaal, dan loopt mijn gezin in gevaar", zo verklaarde de 38-jarige voor het hof. Hij heeft daarom geen geld om de door het OM geëiste 160.000 euro terug te betalen, zegt hij.



Aan de eerder opgelegde taakstraf is hij nog niet begonnen. Die gaat vanaf juli van start. Het hof doet op 3 mei uitspraak over de terugvordering.