Paarden breken los en raken gewond: 'De benen zaten onder het bloed'

Elke dag gaat de 70-jarige Vos 's morgens naar de uiterwaarden bij Bern om zijn paarden water te geven, de omheining te controleren, zien of de dieren het goed maken. In al die jaren is er nooit wat voorgevallen. Afgelopen dinsdag wel. ,,Toen ik aan kwam rijden, zag ik al dat het mis was", zegt de paardenfokker. ,,Mijn drie paarden stonden niet op mijn perceel, maar bij de buurman. Dat was schrikken. Dan moesten ze door de prikkeldraadheining van de buurman zijn gelopen."