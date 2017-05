Pleidooi voor maatregelen na dodelijk ongeluk op de Maas bij Well

WELL - Zonaanbidders, zwemmers en watersporters met hun boten, waterscooters en jetski's. Veel mensen recreëren in en rond de bocht in de Maas in Well. Hard varen mag hier. Al die groepen in en rond dezelfde rivier, dat wringt, al jaren, stellen zowel buurtbewoners als recreanten.