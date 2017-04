Reanimeren, kalmeren én blussen op kasteel

Eerste huizen Am­mer­zo­den-Noord rond bouwvak opgeleverd

30 maart AMMERZODEN - Erf Ammersoyen heet het officieel, het bouwplan tussen de Uilecotenweg en de Hoge Heiligenweg in Ammerzoden. Maar in de volksmond wordt nog altijd gesproken over Ammerzoden-Noord. Het was lang wachten op een substantieel bouwproject in dit dorp, maar nu de bouwers eenmaal bezig zijn, gaat het snel.