Speedboot in beslag genomen en onderzoek naar 'te dure' boten bij grote controle op water in Ammerzoden

Straks altijd stroom in Bommelerwaard dankzij ondergrondse kabel

25 augustus KERKDRIEL - Als alles volgens planning verloopt, is er vanaf 2019 een vangnet voor de stroomvoorziening in de Bommelerwaard. Dat zal zijn in de vorm van een ondergrondse stroomkabel van Wamel naar Zaltbommel. Nu voorziet slechts één hoogspanningsverbinding het gebied van stroom.