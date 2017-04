Stoffelijk overschot gevonden in de Waal bij Rossum

Anonieme oproep zorgt voor opschudding in Velddriel

10:55 VELDDRIEL - Een groot aantal inwoners van Velddriel vond op de ochtend van Koningsdag een anonieme oproep in de brievenbus van 'Velddriel Activiteiten'. Of ze wilden laten weten waar de behoeftes op activiteitengebied in het dorp liggen.