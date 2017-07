Twee extra verdachten aangehouden bij liquidatie Kerdriel

ARNHEM/KERKDRIEL (APA) – Het is nog niet duidelijk wanneer het gerechtelijk onderzoek is afgerond tegen de twee verdachten van de liquidatie op 31 december 2015 in Kerkdriel. Integendeel: tijdens een tussentijdse zitting van de Arnhemse rechtbank vertelde officier van justitie Aidan van Veen woensdag dat de zaak veel groter is en het onderzoek wordt uitgebreid.

Er zijn twee extra verdachten aangehouden, waaronder de mogelijke opdrachtgever. En het openbaar ministerie (OM) en de politie hebben nog een verdachte op het oog.

De 27-jarige Mohamed H. uit Capelle aan den IJssel en de 23-jarige Hicham M. uit Amsterdam worden beticht van een afrekening in het criminele circuit. De liquidatie binnen de zogenaamde ‘Amsterdamse mokro-oorlog’ vond plaats op oudejaarsdag 2015, pal voor de ingang van Camping Maaszicht in Kerkdriel. Dat was de schuilplaats van het slachtoffer, de topcrimineel Chalid Yaklaf. De mannen zouden zijn auto met mitrailleurs hebben doorzeefd. De inzittenden zijn doorgereden tot de Van Rooijensestraat in Hoenzadriel. Daar hebben ze aangebeld bij een woning, omdat Yaklaf erg gewond was. Hij is in het ziekenhuis overleden. Twee andere inzittenden van de auto, waaronder de broer van Yaklaf, raakten lichtgewond.

H. en M. zijn in november gearresteerd. De eerste zitting van hun proces was in februari. Het onderzoek kreeg een wending nadat in Canada een computerserver in beslag is genomen met daarop 3,6 miljoen ontsleutelde berichten over onder andere de Amsterdamse liquidaties, zo liet officier Van Veen woensdag weten. De politie kreeg de server in maart in haar bezit en na lang puzzelen kwamen ze op het spoor van de twee medeverdachten en de mogelijke opdrachtgever Omar D. Omdat zij ook verwikkeld zijn in andere drugs- en liquidatiezaken is het onderzoek flink uitgebreid, maar loopt het ook enorme vertraging op. Het is ook nog niet duidelijk wanneer D. naar Nederland komt. Hij is in België gearresteerd en er wordt nu gewerkt aan zijn uitlevering.