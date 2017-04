Twee wielrenners met spoed naar ziekenhuis na aanrijding bij Hoenzadriel

Het ongeluk gebeurde even voor 20.00 uur. Wat er precies is gebeurd, is onbekend. Eén van de wielrenners werd al snel met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De ander werd ter plaatse door een trauma-arts geholpen. Die arts was met een traumahelikopter ingevlogen. De arts is uiteindelijk met de ambulance en gewonde wielrenner meegegaan naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.