Verdachten liquidatie Chalid Yaklaf bij camping Kerkdriel blijven achter tralies

ARNHEM - Het onderzoek naar de twee verdachten van de liquidatie in Kerkdriel, op oudjaarsdag 2015, is voorlopig nog niet afgerond. Dat bleek dinsdagochtend tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Arnhem. De 22-jarige verdachte uit Amsterdam en de 26-jarige verdachte uit Capelle aan den IJssel blijven achter tralies. Hun advocaten hebben geen verzoek gedaan om ze op vrije voeten te stellen.

De mannen worden er van verdacht dat zij bij de uitgang van Camping Maaszicht in Kerkdriel de auto van Chalid Yaklaf met twee mitrailleurs hebben doorzeefd. De inzittenden zijn doorgereden tot de Van Rooijensestraat in Hoenzadriel. Daar belden ze aan bij een woning, omdat Yaklaf erg gewond was. Hij is in het ziekenhuis overleden. Twee andere inzittenden van de auto, waaronder de broer van Yaklaf, raakten lichtgewond. Het betrof een afrekening in het criminele circuit, preciezer gezegd binnen wat de 'Amsterdamse mokro-oorlog' wordt genoemd. De camping was de schuilplaats van Yaklaf.

De verdachten zijn in november gearresteerd. Begin dit jaar kondigde het openbaar ministerie (OM) nog aan dat het onderzoek op 1 mei zou zijn afgerond, maar de officier van justitie Aidan van Veen zei dinsdag dat lang niet te halen. Het technisch onderzoek is mogelijk in juli afgerond. Daarna moeten mogelijk nog een aantal getuigen worden gehoord. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is waarschijnlijk pas in september of oktober.

Forensisch onderzoek op kleding