Verwondingen paarden Wellseind niet veroorzaakt door laagvliegende helikopters

Hulpbisschop Mutsaerts waarnemend pastoor H. Franciscus parochie Bommelerwaard

10 mei KERKDRIEL - Hulpbisschop Rob Mutsaerts is per 1 juni waarnemend pastoor van de parochie H. Franciscus in de Bommelerwaard. Hij volgt daarmee waarnemend pastoor Ron van den Hout op, die op 3 juni bisschop van Groningen-Leeuwarden zal worden.