VIDEO: Helmondse jongen (14) bij Well overleden na ongeval met jetski; verdachte aangehouden

UpdateWELL - Een jongen van 14 uit Helmond is zaterdagmiddag overleden, nadat hij door een jetski is overvaren in de Maas bij Well. Hierna werd een zoekactie gestart. Het slachtoffer werd na enige tijd gevonden en direct gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde omstreeks 17.00 uur. Omstanders meldden dat de jongen uit een boot zou zijn gesprongen, en toen werd overvaren door een jetski. Omdat de jongen niet meer boven water kwam, werd een zoekactie gestart.

Een van de mensen die in de buurt van het ongeluk was, was een vrijwillige brandweer man. Hij heeft geholpen met de coördinatie van de hulpdiensten die massaal werden opgeroepen. Zo waren er mensen van de brandweerkorpsen uit Zaltbommel, oost en west Maasdriel, Heusden en Den Bosch. Daarbij werden oppervlakte reddingsteams, boten, politie- en traumahelikopters ingezet.

Het duikteam uit Den Bosch vond de jongen rond 18.15 uur op de plaats waar hij ook voor het laatst gezien was. Hij was toen zo'n 75 minuten onder water geweest. De jongen is nog enige tijd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De politie heeft meerdere jetski's in beslag genomen. Daarnaast is een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de precieze toedracht nog verder.

Het is niet de eerste keer dat dit stuk van de Maas een slachtoffer eist. Op 20 augustus 2012 ging een 22-jarige Pool een stukje zwemmen, om nooit meer terug te keren. Op het stuk Maas bij Ammerzoden, Bokhoven en Well mag gratis en hard gevaren worden. Dit wil nog wel eens voor ongelukken zorgen.

In augustus 2007 bijvoorbeeld zijn bij Bokhoven drie mannen gewond geraakt toen hun speedboot na een botsing gelanceerd werd en op de kant vloog. De boot vloog vervolgens in brand.

Over het zwemmen in de rivier is regelmatig wat te doen. Het is niet bij wet verboden, maar wordt wel afgeraden door politie en Rijkswaterstaat. Ieder jaar wordt er weer vaak en veel gewaarschuwd. Toch liggen bij mooi weer de strandjes vol en zwemmen veel mensen in dit gedeelte van de Maas. Daarnaast staan er tientallen trailers langs de weg, waarop boten worden vervoerd. Net zoals deze zaterdag.

Omdat op de Waal ook veel beroepsvaart en de stroming sterker is, wijken mensen met een speedboot, waterjetski of waterscooter en waterskiërs uit naar de Maas.