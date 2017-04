VIDEO: Wielrenners zwaargewond en in kritieke toestand na aanrijding bij Hoenzadriel

Het ongeluk gebeurde even voor 20.00 uur. De twee wielrenners, uit de regio Maas en Waal, waren met vijf anderen in de richting van Hoenzadriel aan het fietsen, toen ze in een bocht op de dijk geschept werden. De automobilist die uit tegengestelde richting kwam, een man uit Den Bosch, zag vermoedelijk de groep wielrenners over het hoofd.

Door de aanrijding belandde één van de mannen langs de kant van de weg, de ander beneden aan de dijk tegen de uiterwaarden aan. Eén van hen raakte zwaargewond en werd al snel met de ambulance naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Voor de andere wielrenner, die ernstigere verwondingen heeft opgelopen, werd een trauma-arts per helikopter ingevlogen. Nadat hij ter plaatse werd behandeld, is de man in kritieke toestand per ambulance naar het ziekenhuis in Utrecht vervoerd. Dat gebeurde onder politiebegeleiding.

Onderzoek

De drie andere wielrenners uit de groep zouden ongedeerd zijn. De politie was met meerdere wagens aanwezig en laat de Verkeersongevallenanalyse de toedracht van het ongeluk onderzoeken. Daarom is de Hoenzadrielsedijk voorlopig nog afgesloten. Delen van de fietsen en de auto worden vanwege dat onderzoek in beslag genomen.