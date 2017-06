Vrachtwagen belandt in sloot door haperende remmen

Geldboete en voorwaardelijke celstraf voor Hedelnaar voor mishandeling en doorrijden na ongeluk

12 juni HEDEL – ‘Een klassiek geval van agressie in het verkeer’, zo noemde het openbaar ministerie (OM) het gedrag van een 41-jarige man uit Hedel. De man veroorzaakte op 17 februari dit jaar een botsing op de Baronieweg en toen zijn slachtoffer uitstapte, sloeg hij hem een bloedlip en een blauw oog. Daarna stapte de man uit Hedel in zijn auto en reed naar huis. Het OM vroeg maandag om de man voor twee weken achter de tralies te zetten. Maar de Arnhemse rechter was coulanter. Zij legde een boete van 750 euro op plus een voorwaardelijke celstraf van twee weken wegens mishandeling en het doorrijden na een ongeluk.