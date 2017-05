Zwemmende jongen (14) overvaren door Jetski in Maas bij Well; zoekactie gestart

Opnieuw drugsafval gedumpt in Hoenzadriel; beplanting helemaal weggeschroeid

24 mei HOENZADRIEL - Voor de derde keer in een jaar tijd is woensdag drugsafval geloosd langs de Veerwaardweg in Hoenzadriel. Er zijn geen lege vaten gevonden, maar wel heeft de dumping een spoor aan weggeschroeide beplanting en een enorme stank achtergelaten.