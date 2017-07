Bonje bij Team Meierijstad over megastal in Nijnsel

Pieperz is een dwaze horror-komedie voor jong en oud op de Noordkade

19:15 VEGHEL - Pieperz de musical, is een verhaal over een aardappelfamilie uit Meierijstad, gespeeld door zestien personen en zeven dansers. Het wordt een avond lachen. Dit stuk wordt komend weekend op de Noordkade in de Podiumzaal gespeeld. Het is een onderdeel van het Noordkade Festival in en rond de oude fabrieken.