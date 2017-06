Het basisonderwijs in Meierijstad gaat de komende vijf jaar flink op de schop

Volgens wethouder Coby van der Pas (onderwijs) wil Meierijstad dat kinderen onderwijs krijgen in goed uitgeruste gebouwen die aan alle kwaliteitsnormen voldoen. ,,Bij acht basisscholen gaan we voor vervangende nieuwbouw. Bij andere scholen voor renovatie en of uitbreiding. Allemaal volgens het principe van Bijna Energie Neutraal (veel energiemaatregelen) en volgens het principe van Frisse Scholen met een goed werkklimaat in de lokalen."

De wethouder denkt bij de vernieuwing van scholen ook aan flexibel bouwen. ,,Hoewel in veel dorpen de krimp van het aantal leerlingen grotendeels voorbij is of afneemt, wil je toch ook dat je met functies kan schuiven als het aantal klassen afneemt. Die zaken nemen we in de plannen mee. Dat we zeer energiezuinig gaan bouwen, spreekt vanzelf. Dat vinden we belangrijk."