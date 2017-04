Meierijstad wil einde aan beroepswobben: 'Het is ze alleen om het geld te doen'

Bespaar- en leeftips voor Veghelaren met gerenoveerd huis

4 april VEGHEL - Als je in een gerenoveerd huis woont, zoals Veghelaren in de Bunders en in Veghel-Zuid nadat Area de huurhuizen liet opknappen, hoort daar een nieuwe woonstijl bij. Dinsdagavond werden in de Stapperij in Veghel een een paar filmpjes met bespaartips getoond en een boekje vol tips uitgereikt, die zomaar achthonderd euro op jaarbasis in energie kunnen schelen.