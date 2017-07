Sligro gaat op zoek naar partner voor EMTÉ

Overnames

EMTÉ verliest al geruime tijd marktaandeel. De huidige opfrisbeurt van de winkelformule heeft volgens Sligro wel effect, maar het duurt langer dan gedacht voordat dit zich ook vertaalt in meer omzet. En op de lange termijn legt het bedrijf met 130 winkels te weinig gewicht in de schaal om echt een vuist te kunnen maken in de felle concurrentiestrijd tussen supermarkten.

Combinatie

Met wie Sligro in gesprek gaat over een innige samenwerking is nu nog niet duidelijk. Diverse partijen toonden afgelopen weken belangstelling om het bedrijf of delen daarvan over te nemen. Met name Jumbo - ook uit Veghel - zou daar interesse in hebben.