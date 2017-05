VIDEO: Rock am Ringoven rockt Mariaheide met honderden bezoekers

MARIAHEIDE - Mariaheide is een dorp vol rock 'n roll. MOMFest is al jaren een begrip in Mariaheide en omstreken. Maar sinds 2013 kent het dorp nog een rock 'n roll festival, dat van een gezellig buurtfeest uitgroeide tot een festival met 700 bezoekers.

Volledig scherm Rock am Ringoven in Mariaheide © Kay den Teuling

Voor de vijfde keer werd Rock am Ringoven georganiseerd op De Wij aan de Ringoven met artiesten als Barracuda, The All-Star Weddingband, Dilana Smith, The Blackhawks en Teen Spirit.

De organisatoren en tevens buurtgenoten speelden allemaal in bands en hadden het idee om een festival op te zetten voor Ringoven. Met een knipoog naar het Duitse rockfestival Rock am Ring, werd Rock am Ringoven geboren. Het buurtfeest festival is door de jaren gegroeid tot een feestje voor ruim zevenhonderd bezoekers, waarbij de echte rockers 's avonds goed aan hun trekken komen en er overdag vertier is voor het hele gezin.

Het compacte terrein kent twee podia, waarvan er eentje overdekt is. Volgens Mark Donkers, een van de organisatoren, zit het festival tegenwoordig wel aan zijn maximale capaciteit. ,,Het moet wel behapbaar blijven."

Feest van herkenning

Terwijl het voor de bezoekers onder elkaar een feest van herkenning is, met veel mensen uit het dorp, probeert de organisatie de bezoekers toch ieder jaar te verrassen. ,,We proberen het zo in elkaar te zetten, dat de bezoeker achteraf zegt: Dat bandje bij Rock am Ringoven was écht leuk", legt organisator Donkers uit.