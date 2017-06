Zwaardere straf voor misbruik met 16-jarig meisje tijdens carnaval in Keldonk

Peppelhof Veghel klaar voor ouderen en WijNu

7:21 VEGHEL – Een mooie zaal met plek voor drie biljarts, kleinere ruimten om een potje te rikken of te klaverjassen. Vergaderruimte of oefenruimten voor de toneelclub. Het is er nu allemaal in De Peppelhof in Veghel. De verbouwing is af.