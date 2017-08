Aanvallend RKC op bezoek bij Jong AZ

Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; G. Ndefe, Van Weert, Lammers, Drost, Quasten; Greene, Van Arnhem, Rienstra; Voskamp, Rudonja.



Geblesseerd: Niemand.



Afwezig: Roland Bergkamp ontbreekt wegens privéomstandigheden. Dylan Seys is nog niet speelgerechtigd.



Bijzonderheden: Trainer Peter van den Berg kondigt wisselingen in zijn opstelling aan om een andere dynamiek in de ploeg te brengen. Het is duidelijk dat hij RKC wat aanvallender wil laten spelen, al is Jong AZ opnieuw een zware tegenstander.