Achilles '29 daagt KNVB voor rechter

De club uit Groesbeek kreeg vorige week van de voetbalbond te horen dat hij drie punten moet inleveren, omdat hij niet voldaan heeft aan de financiële doelstellingen. Dat zou betekenen dat degradatie onafwendbaar is.

Achilles '29 tekende vrijdag schriftelijk beroep aan en kreeg daarop maandag te horen dat het woensdag voor de beroepscommissie kon verschijnen. Volgens voorzitter Harrie Derks van Achilles is dat tegen de regels. Een zitting van de beroepscommissie kan niet plaatsvinden binnen vier dagen na de oproep, stelt hij.

De rechter buigt zich vandaag over de zaak. Voorzitter Derks vindt dat de KNVB bezig is met een 'heksenjacht' tegen zijn club. Eerder kreeg Achilles al een boete van 72.000 euro opgelegd omdat de club te laat was met het inleveren van financiële stukken.