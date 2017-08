ADO-aanwinst Johnson: wil me bewijzen voor nationale ploeg

Zoet is duidelijk: We moeten ons plaatsen, hoe dan ook

19:36 Jeroen Zoet was bij de persconferentie van PSV voorafgaand aan het duel met NK Osijek duidelijk over de doelstellingen van zijn team in Kroatië. PSV moet koste wat het kost door naar de vierde voorronde van de Europa League, vindt hij.