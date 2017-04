ADO wil Gorter en Wolters nog een jaar binden

Huntelaar over terugkeer bij Ajax: Alles is mogelijk

9:50 Klaas-Jan Huntelaar weet nog niet of hij zijn loopbaan gaat afsluiten bij Ajax. ,,Alles is mogelijk'', zegt hij op de website van de Amsterdammers. ,,Maar het is lastig om daar nu iets over te zeggen. We gaan het zien."