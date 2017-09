Advocaat denkt dat Oranje weer fris is na debacle

Dick Advocaat was duidelijk op de persconferentie na de laatste training voor de wedstrijd tegen de Bulgaren. Het debacle tegen Frankrijk moet worden vergeten, de blik moet volledig op het duel met Bulgarije. ,,We moeten stoppen met terugkijken’’, zegt Advocaat. ,,De wedstrijd tegen de Fransen is geweest. Iedereen dacht al dat we daar zouden verliezen, wij hoopten dat we die mening konden logenstraffen, maar dat is niet gelukt. Maar we moeten en mogen niet in een wak zitten. Deze gasten moeten morgen tegen Bulgarije honderd procent gas geven. Dat is toch niet zo’n probleem? En dan moeten we winnen en hoe dat gebeurt, is volstrekt onbelangrijk.’’