Advocaat en Gullit doen voorbereiding op duel met Luxemburg

Het Nederlands elftal vertrekt op zaterdag 27 mei voor een trainingskamp naar het Portugese Lagos. Op woensdag 31 mei staat in Agadir de oefenwedstrijd tegen Marokko op het programma. Op eerste pinksterdag, zondag 4 juni, is Ivoorkust in Stadion Feijenoord de sparringpartner. De aftrap in Rotterdam is om 19.30 uur.